FINALE COPPA LAZIO UNDER 15 FEMMINILE | PERUGIA-ROMA 0-2

Rieti, 28 giugno 2022 – Non è riuscita l’impresa alle ragazze Under 15 di mister Corradi che sul campo “Tito Flavio Vespasiano“ di Cittareale vengono sconfitti per 2-0 dalla Roma Spa (squadra B) nella finale che metteva in palio la Coppa Lazio Under 15 Regionale Femminile.