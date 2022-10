FEMMINILE | SORTEGGIATO IL CALENDARIO 2022/2023

Perugia, 12 ottobre 2022 – È stato presentato nei giorni scorsi, presso il Comitato Regionale Umbria, il calendario dell’Eccellenza Femminile per la stagione 2022/2023. A fare gli onori di casa, oltre i funzionari del Cru, Valentina Roscini, responsabile regionale calcio femminile, Stefania Gizzi, responsabile provinciale calcio femminile Perugia e Marilena Calderini, responsabile provinciale calcio femminile Terni.

Le ragazze di mister Grilli esordiranno domenica 13 novembre ore 17:30 in casa della Nestor mentre nella prima partita casalinga la domenica successiva se la vedranno contro la Women Gualdo Calcio. A seguire Ducato Spoleto in trasfera e ViviAltotevereSansepolcro in casa. Poi doppia trasferta, una prima di Natale in casa del Torgiano, l’altra alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia (15 gennaio) a Santa Sabina. Chiusura del girone di andata contro il Fanello Calcio Orvieto.

L’ultima giornata si disputerà domenica 2 aprile 2023. In mezzo alcune domeniche di sosta per gli impegni della Rappresentativa regionale.

Al sorteggio erano presenti per il Perugia Calcio il vice presidente Mauro Lucarini, il responsabile Francesco Tortolini e il team manager Claudia De Rosa oltre ad una rappresentanza della squadra.

Prima del campionato però c’è da pensare alla Coppa Italia visto che sabato (ore 15:30 centro sportivo “Paolo Rossi”) è in programma la prima gara del girone contro ViviAltotevereSansepolcro.

Un fine settimana che vedrà impegnata anche l’Under 15 di mister Conti contro la Roma mentre l’Under 17 di Cannito osserverà subito un turno di riposo.