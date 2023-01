FEMMINILE, RECUPERO 5^ GIORNATA | PERUGIA – SANSEPOLCRO 1-0

Perugia, 9 gennaio 2023 – Il nuovo anno per le ragazze biancorosse si apre come si era chiuso il 2022 ovvero con una vittoria, per la precisione la quinta di fila, ottenuta per 1-0 contro il Vivi Altotevere Sansepolcro nel recupero della quinta giornata di campionato.

Gara interessante sin dalle battute iniziali con gli ospiti che si sono confermate un avversario tosto e solido nonostante le numerose occasioni create dalle biancorosse e le pochissime create dalle bianconere. La prima frazione si chiude quindi a reti inviolate. Nella ripresa le grifoncelle continuano a farsi pericolose grazie alle progressioni della Cappelletti riducendo al minimo i rischi grazie alla compattezza del reparto difensivo. Al 25′ st la rete che decide la gara. Ciferri recupera palla a centrocampo e con un ottimo filtrante serve Cappelletti che con freddezza batte il portiere avversario.

Tre punti fondamentali che permettono di salire a quota 15 punti in classifica allungando sulla diretta inseguitrice Santa Sabina, distante ora quattro punti, e prossima avversaria del Perugia nel big match in programma domenica 15 gennaio.

Da segnalare l’esordio dal primo minuto di Alice Venturini (classe 2007) e Chiara Riccardi (classe 2006) che, superata l’emozione iniziale, hanno messo in campo voglia e determinazione.

Sul fronte giovanili, con l’Under 17 ancora in pausa campionato, vittoria per 5-2 dell’Under 15 di Matteo Conti in casa dell’Agola Latina, a segno Biancalana (doppietta), Chiorri, Miseria e Malerba.