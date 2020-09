Femminile: tutto pronto per la prima di campionato

Domenica 13 settembre alle ore 15:00 all’antistadio R.Curi, prima gara del campionato di Serie B per l’A.C. Perugia Calcio Femminile, che vedrà le grifoncelle scontrarsi con la Riozzese Como.

“La squadra ha lavorato sodo ed è pronta ad affrontare il campionato con determinazione e risolutezza” – riferisce Vania Peverini, allenatore in seconda del mister Luciano Mancini – “Partiamo senz’altro con una gara difficile contro un avversario di spessore, ma sarà per noi una prova importante per misurarci con la categoria fin da subito. In tutte le ragazze c’è tanta voglia di ricavare il massimo da ogni situazione e per questa gara le mura amiche saranno per noi un’importante fonte di motivazione e di coraggio”.