Femminile | Pausa campionato, al via la Coppa Italia. Perugia Women impegnato a Riccione con due nuovi acquisti. il cru umbria premia le biancorosse con tre riconoscimenti

Perugia, 30 novembre 2023 – Pausa di campionato per le ragazze biancorosse che nei prossimi weekend saranno impegnate nella Coppa Italia. Il Perugia Women è stato inserito nel raggruppamento 8 insieme a Femminile Riccione e Jesina.

Si inizia con Femminile Riccione-Perugia, gara in programma domenica 3 dicembre ore 14:30, la perdente della gara giocherà domenica 10 dicembre in casa contro la Jesina, la vincente invece scenderà in campo il 18 dicembre.

A rinforzare il gruppo biancorosso due nuove ragazze, Sydney Marie Bascomb e Laura Irene Sietchiping Nzepa, entrambe studentesse universitarie. La Bascomb, centrocampista classe 2001, è nativa del Texas e ha militato in alcune squadre di college americano. La Nzepa, attaccante classe 2004, proviene dalla San Marino Academy.

Intanto il CRU Umbria ha comunicato che lunedì 11 dicembre alle ore 18, presso la sede di Prepo, si terranno le premiazioni delle società vincenti i Campionati, il Premio Disciplina e di quelle per l’utilizzo di calciatori più giovani, relative alla stagione sportiva 2022/2023.

Il Perugia si è aggiudicato tre premi: vincitore del campionato di Eccellenza, coppa disciplina e coppa disciplina assoluta categoria Eccellenza.