FEMMINILE, LA COPPA ITALIA ECCELLENZA È NOSTRA!

Perugia, 13 marzo 2023 – Trionfo Perugia! Dopo la vittoria del campionato le ragazze biancorosse vincono anche la Coppa Italia Eccellenza ottenendo cosi uno storico double. Il 5-1 rifilato al Vivi Altotevere Sansepolcro, l’unica avversaria che ha conteso fino all’ultimo sia il campionato che la coppa, certifica una stagione che rimarrà negli annali del club.

A sbloccare la gara, dopo soli due minuti, Federica Annibaldi che controlla bene il pallone al limite e appena entrata in area trafigge il portiere ospite. Quinta rete nella competizione per l’attaccante biancorosso. Il Sansepolcro gioca con determinazione e sfiora il pareggio con Pierini ma Antonelli si salva. Poco dopo la Gwiazdowska colpisce la traversa, preludio al gol del raddoppio firmato Maila Pierotti che si incunea in area e deposita in rete sull’uscita del portiere. La qualità della Gwiazdowska è tutta nel 3-0 con un tiro sotto la traversa, traversa che qualche minuto dopo negherà la doppietta personale. Sarà lei a fine gara a ricevere il premio come miglior giocatrice della finale intitolato all’associazione “Libera..mente Donna”, premiata dall’assessore alle Politiche giovanili e pari opportunità del Comune di Sansepolcro Valeria Noferi.

Ad inizio ripresa la Annibaldi firma subito il 4-0 (quindicesimo centro stagionale). Le neo entrata Bovini colpisce un altro legno. Nel finale il Sansepolcro accorcia le distanze con Debora Mattiacci ma nel recupero Alice Venturini sigla il definitivo 5-1. Al triplice fischio scatta la festa biancorossa.

Il responsabile della selezione femminile del Cru Valentina Roscini e il vicepresidente vicario del Cru Umbria Claudio Tomassucci consegnano nelle mani del capitano Giulia Piselli la coppa che viene alzata al cielo.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, il segretario generale del Dipartimento Calcio Femminile di Roma Patrizia Cottini, il responsabile Provinciale Calcio Femminile Stefania Gizzi, il responsabile Calcio a 5 Cru Umbria Simone Ortenzi e la vicepresidente dell’Aia Umbria Silvia Tea Spinelli, oltre al presidente Cru Luigi Repace e al segretario Valerio Branda.