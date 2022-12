FEMMINILE | RITROVO CONVIVIALE PER TUTTE LE RAGAZZE BIANCOROSSE

Perugia, 14 dicembre 2022 – Fare gruppo e condividere un momento di gioia. È stato questo l’obiettivo della cena della scuola calcio femminile che si è tenuta martedì sera presso il ristorante “La Sera” che ha visto partecipare le atlete e gli allenatori delle squadre Under 17, Under 15, Under 12 e Under 10. Una serata arricchita dalla presenza della prima squadra femminile a testimonianza della sinergia tra tutte le categorie e, sorpresa dell’ultimo momento, anche dal presidente Massimiliano Santopadre, accompagnato dalla consorte Claudia, che ha voluto portare il proprio saluto a tutte le ragazze.

“È con enorme piacere constatare il continuo entusiasmo che regna nel settore femminile – ha spiegato a margine della serata il vice presidente Mauro Lucarini – che certifica il buon lavoro fatto negli anni passati. Per noi dirigenti è motivo d’orgoglio osservare la crescita sul piano tecnico e umano delle ragazze che al momento si stanno ben comportando nei rispettivi campionati“.

Una serata che ha un significato che va oltre: avvicinare il mondo della prima squadra a quello delle più piccole che saranno le giocatrici del Perugia Women del futuro.

“Ringrazio le ragazze “grandi” per essere presenti perché con passione e semplicità mettono la loro esperienza al servizio degli altri, il loro esempio sia un modello da seguire per tutte le giovanissime atlete“.

La foto di gruppo finale ha chiuso in bellezza la serata.