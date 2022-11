FEMMINILE | DUE VITTORIE PER UNDER 17 E UNDER 15

Perugia, 3 novembre 2022 – Nel fine settimana in cui la prima squadra ha riposato, causa raduno della Rappresenta regionale femminile di categoria, sono state protagoniste le ragazze biancorosse Under 17 e Under 15 che hanno conquistato due vittorie nei rispettivi campionati.

L’Under 17 guidata da Salvatore Cannito, nel recupero della prima giornata, si è imposta 8-0 contro la Polisportiva Aurelio (Roma) grazie alle reti di Palmerini, Properzi, Venturini, Riccardi, Mencaroni, Lazar e alla doppietta della Maselli che consentono di guidare la classifica con sei punti insieme alla Roma. Prossimo impegno, sempre in casa, contro le ragazze della Women Gualdo Calcio.

Tre punti anche per l’Under 15 di Matteo Conti (nella foto) che vince 5-1 in casa della Women Latina Calcio 1932 grazie alle doppiette della Mencaroni e della Minerale e alla rete della Biancalana. Un successo che proietta le ragazze al terzo posto a sei punti, dietro la Lazio Women che comanda la classifica con 9 lunghezze. Prossimo impegno, questa volta in casa, contro la Agora Latina Polisportiva U15, l’altra squadra di Latina che partecipa al campionato.