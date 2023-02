FEMMINILE | CONCLUSI I CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15, BUONI I RISULTATI PER LE GIOVANI RAGAZZE

Perugia, 2 febbraio 2023 – Si sono conclusi i campionati dell’Under 17 e Under 15 femminile, entrambi in modo positivo per le giovani ragazze biancorosse che hanno ottenuto il miglior risultato negli ultimi anni.

L’Under 17 di Salvatore Cannito ha concluso la stagione al secondo posto con 21 punti, a pari merito con il Frosinone, dietro la Roma che ha conquistato il primo posto e che pertanto accederà alla fase nazionale. Un gruppo, quello biancorosso, che è cresciuto di partita in partita migliorando sia sotto il profilo tecnico che tattico. Ora l’obiettivo è continuare a lavorare per i prossimi tornei che si svolgeranno a partire da marzo.

L’Under 15 di Fabio Conti ha ottenuto il secondo posto nel proprio girone di competenza con 25 punti, dietro solo alla Lazio Women che non ha lasciato nessun punto per strada vincendo tutte e dodici le gare della stagione. Anche qui, nonostante le difficoltà iniziali, le ragazze biancorosse hanno dimostrato grande impegno e attaccamento formando un gruppo coeso e unito. Ora l’obiettivo è confermare quanto di buono fatto nei prossimi appuntamenti che le attenderanno.

Domenica invece inizia il girone di ritorno per la prima squadra, impegnata al “Paolo Rossi” contro la Nestor, già incontrata nella semifinale di andata della Coppa Eccellenza, terminata 0-0. L’obiettivo è proseguire con questo ritmo e confermare il buon cammino intrapreso sin qui, fatto di sole vittorie. Si riparte dalla qualità e dall’unione del gruppo biancorosso.