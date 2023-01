FEMMINILE, 6^ GIORNATA | SANTA SABINA-PERUGIA WOMEN 0-2

Perugia, 17 gennaio 2023 – Era uno scontro diretto importante ma le ragazze biancorosse non hanno fallito l’appuntamento vincendo in casa del Santa Sabina, secondo in classifica, con il risultato di 2-0 davanti agli occhi del vice presidente Mauro Lucarini. Sesta vittoria in classifica e allungo sulla diretta inseguitrice che ora è il Sansepolcro, distante cinque punti.

Primo tempo che ha visto le biancorosse attaccare costantemente mancando però in concretezza così che il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Nella ripresa, dopo appena un minuto, le grifoncelle passano in vantaggio con la Pierotti che, servita da un ottimo cross della Ciferri, insacca di testa. Nel recupero arriva il raddoppio della Paolini che chiude definitivamente la gara.

L’ultima gara del girone di andata sarà contro il Fanello Women, ultimo in classifica, domenica 22 gennaio al “Paolo Rossi”.

Questa la formazione scesa in campo:

Antonelli, Serluca, Ciferri, Venturini, Bovini, Bortolato, Riccardi (27′ st Codignoni), Paolini, Pierotti, Annibaldi (23′ st Piselli), Cappelletti. A disp.; Cerasa, Bartoccini, Carocci, Gigli. Gigliarelli, Temperini, Viola. All. Grilli