FEMMINILE, 2^ GIORNATA | PERUGIA-WOMEN GUALDO CALCIO 9-0

Perugia, 21 novembre 2022 – Netta vittoria per le ragazze biancorosse di mister Grilli che battono 9-0 la Women Gualdo Calcio nella seconda giornata di campionato Eccellenza.

Il risultato arriva al termine di un’ottima prestazione che vede le biancorosse gestire il match mettendo in campo organizzazione, e aggressività per tutta la gara. Da menzionare, a centrocampo, il ritorno di Franciosa dal primo minuto coronato dalla prima rete stagionale ma anche la prima marcatura per Viola e Gigliarelli. Gloria anche per la Annibaldi (doppietta), Paolini, il capitano Piselli e Serluca. Il portiere Cerasa continua a mantenere la porta inviolata e biancorosse che portano a casa tre punti importanti.

Questa la formazione scesa in campo:

Cerasa, Serluca, Ciferri, Franciosa (20′ st Riccardi), Bovini, Bortolato, Piselli (27′ st Venturini), Paolini (12′ st Cappelletti), Pierotti, Annibaldi (25′ st Viola), Gwiazdowska (29′ st Gigliarelli). A disp.: Antonelli, Carocci, Temperini, Tomassoli. All. Grilli

RETI: 23’ pt e 41’ pt Annibaldi, 26’ pt Paolini, 33’ pt Franciosa, 4′ st Piselli, 12’ st Serluca, 25’ st Viola, 38’ st Gigliarelli, 47’ st Pierotti