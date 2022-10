FEMMINILE, 1^ GIORNATA COPPA ITALIA ECCELLENZA | VITTORIA 3-1 CONTRO IL SANSEPOLCRO

Perugia, 17 ottobre 2022 – Primo impegno ufficiale e prima vittoria per le ragazze di mister Grilli che nella gara inaugurale del Girone A di Coppa Italia Eccellenza superano 3-1 il ViviAltoTevere Sansepolcro.

Eppure la gara non si era messa bene per il Perugia che dopo cinque minuti era già sotto per la rete di Mischianti. Ma le biancorosse non si sono perse d’animo e poco prima della fine del tempo pareggiano con Giulia Piselli. Nella ripresa dopo pochi minuti una punizione di Ciferri (classe 2004) porta in vantaggio il Perugia e nel finale Pierotti (2005) chiude i conti sul 3-1 con un’iniziativa personale da vero bomber, tiro dal limite e palla in rete.

Una vittoria che, al di là dei tre punti, è una risposta alle prime indicazioni del lavoro fin qui svolto, lavoro che ha come obiettivo quello di creare un gruppo che possa regalare emozioni e soddisfazioni ai tanti appassionati e alle persone che si avvicinano al mondo femminile.

Questa la formazione messa in campo da mister Grilli:

Cerasa, Serluca, Ciferri, Gigli, Bovini, Bortolato, Piselli, Paolini, Pierotti, Gwiazdowska, Cappelletti. A disp.: Antonelli, Giugliarelli, Annibaldi, Bartoccini, Carocci, Temperini, Tomassoli, Venturini, Riccardi.

(foto Settonce, copyright)