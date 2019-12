Emisfero “Partner of the future” A.C. Perugia Calcio

Emisfero Ipermercati è sponsor ufficiale dell’A.C. Perugia Calcio, in qualità di partner of the future della società biancorossa per la stagione sportiva 2019/2020. Una partnership di valore, fortemente orientata al mondo dei ragazzi e del settore giovanile, con il marchio Emisfero che compare sulle maglie da gioco del vivaio A.C. Perugia, sui supporti Led bordocampo dello stadio R. Curi in occasione delle gare casalinghe della prima squadra e all’interno del centro sportivo all’antistadio R. Curi.

Emisfero Ipermercati è un marchio di proprietà dell’azienda Unicomm S.r.l., che quest’anno festeggia il 50° anniversario dall’apertura del primo negozio a Vicenza. La crescita di Emisfero Ipermercati dell’azienda si è consolidata negli anni successivi e oggi opera in sette regioni, tra cui l’Umbria, occupando oltre 7.000 collaboratori ed è in costante crescita e in continuo rinnovamento. L’azienda occupa in Umbria oltre 1.000 persone ed è sempre all’avanguardia, propone una grande varietà di prodotti con la garanzia di sicurezza, competenza e convenienza in un ambiente confortevole moderno ed accogliente.

La collaborazione tra A.C. Perugia Calcio ed Emisfero si concretizzerà nella realizzazione di diverse iniziative rivolte ai giovani e a tutto il pianeta biancorosso.