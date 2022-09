DONATA AL MUSEO UN’OPERA ALLA MEMORIA DELL’EX PRESIDENTE D’ATTOMA

Anthony Bufali, un pittore appassionato di calcio che vive nelle Marche per lavoro ma è nativo di Marsciano e tifoso del Perugia, ha voluto riprodurre in un quadro la figura di Franco D’Attoma, il presidente del “Perugia dei miracoli”.

L’opera, è stata realizzata in stile Pop Art e la tela dipinta ad acrilico, tutte le parti in rilievo sono un polioretano compatto ad uso artistico e la cornice fatta con legno tagliato e poi dipinto.

La consegna è avvenuta alla presenza del figlio Galliano e dei componenti della commissione del museo che l’hanno già esposta all’interno di una teca. Museo che in questi giorni è stato visitato anche da due coppie di turisti provenienti dal Canada che hanno apprezzato e approfondito la storia del club biancorosso.

A seguire sono state esposte le maglie della scorsa stagione donate da Leandro Chichizola e capitan Angella e due quadri contenenti formazioni schierate degli anni ’70.