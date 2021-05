Domenica ultima di campionato contro l’Orobica

Perugia, 22 maggio 2021 – Ultima giornata di campionato nazionale Serie B femminile per le ragazze del tecnico Luciano Mancini, che domenica 23 maggio alle ore 15 sul campo dell’antistadio “Renato Curi” affronteranno l’Orobica Calcio Bergamo. Per le Grifoncelle nulla da perdere, ma come in ogni partita daranno il massimo per onorare la ultracentenaria maglia, cercando un risultato positivo contro una squadra che invece si giocherà la permanenza in serie B proprio in questa ultima di campionato.