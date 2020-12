Domenica al Curi l’ultimo saluto a Paolo

La salma, nella giornata di domenica 13 dicembre, arriverà in zona stadio alle ore 9:00, a seguire la commemorazione.

Di concerto con il Comune di Perugia, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto dei protocolli e regolamenti previsti in concomitanza della gara Perugia-Virtus Verona, la cerimonia avverrà in forma strettamente privata alla quale parteciperà, oltre la famiglia, anche una delegazione dell’AC Perugia Calcio, tra cui il Presidente Santopadre, le massime autorità civili e padre Mauro, cappellano della squadra. Per le disposizioni anticontagio Covid non è permesso l’accesso del pubblico, solo una strettissima presenza di stampa e tv.