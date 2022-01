Domenica 30 gennaio Grifoncelle di nuovo in campo. Peverini: “Impegno massimo della squadra e spazio alle giovanissime”

Perugia, 26 gennaio 2022 – Pronte a tornare in campo le grifoncelle di Vania Peverini che domenica 30 gennaio affronteranno nella sfida casalinga l’ASD Real Meda CF, per la quindicesima giornata di campionato serie C femminile.

“La squadra si sta allenando in maniera professionale- riferisce il tecnico biancorosso – con il massimo impegno. Purtroppo è un dato di fatto che il numero di atlete contagiate nel nostro organico ha creato non pochi problemi ma questa è una situazione con cui sicuramente si sono dovute confrontare anche le altre squadre del nostro girone.Come sempre, abbiamo fatto di necessità virtù, dando spazio a delle giovani volenterose che si sono aggregate alla prima squadra, dando un considerevole apporto di entusiasmo al nostro ambiente e sono state accolte con altrettanto calore. Per le giovani è sicuramente una grande opportunità ed un’esperienza unica nel nostro campionato nazionale“.

Il tecnico ha poi concluso con le sue aspettative sul nuovo anno:

“Senz’altro questo periodo di stop avrà un’influenza sulla nostra stagione, non possiamo nascondercelo, però dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio anche in queste circostanze. Questo è anche il mio auspicio per il 2022: dare tutto il meglio di noi e darlo fino all’ultimo”.