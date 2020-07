Cosmi: “Ultima sconfitta pesante. Serve reazione”

“Sottil? Ho avuto un ottimo rapporto con lui. Conservo il ricordo di un professionista, di un grande giocatore. Quella che ho vissuto con lui è stata un’annata meravigliosa con un epilogo assurdo. Come allenatore ha fatto una gavetta a mio giudizio anche esagerata perché è stato tanti, forse troppi, anni in C e aveva fatto anche ottimi risultati. Ovviamente per lui Pescara è un’occasione fondamentale”.

“Sotto l’aspetto del gioco e di alcuni concetti la squadra è sulla strada giusta. Il problema è che mancano sei giornate alla fine e i punti in questo momento sono vitali. Quindi la strada giusta nel lungo periodo porta inevitabilmente una continuità di risultati. Oggi, per quanto riguarda me e il mio staff, siamo soddisfatti del progresso della squadra, però purtroppo non basta. Non è il momento questo di dire che è importante fare la prestazione. Da oggi in poi è assolutamente venuto il momento di dire che è importante fare punti. Poi se la prestazione sarà in linea con le ultime facendo i punti è ancora meglio”.