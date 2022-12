COSENZA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella 15^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Cosenza di mister William Viali nel pomeriggio di domenica 4 dicembre allo stadio “San Vito- Marulla”. Calcio d’inizio alle ore 15.

A dirigere l’incontro sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. A coadiuvarlo gli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Scatragli di Arezzo. Quarto ufficiale sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Alessandro Prontera di Bologna.

15° confronto in Serie B tra Cosenza e Perugia: bilancio in perfetto equilibrio tra le due formazioni, con tre vittorie per parte e ben otto pareggi fino ad ora.

Dopo la vittoria per 3-2 sul Palermo e il pareggio esterno contro il Cittadella (1-1) negli ultimi due turni di campionato, il Cosenza potrebe mettere in fila tre risultati utili consecutivi per la prima volta in questo campionato.

Dopo il successo per 1-0 sul Genoa, il Perugia va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva per la primavolta in questa Serie B (l’ultima volta ci era riuscito lo scorso aprile con Massimiliano Alvini in panchina).

Si affrontano le formazioni con la peggior percentuale realizzativa del campionato (il Perugia 5.9%) e la squadra con quella migliore (il Cosenza 13.9%).

Il Cosenza è la squadra che ha recuperato il minor numero di palloni nelle prime 14 giornate della Serie B in corso (692), mentre il Perugia (896) è secondo solo al Frosinone (899) in questa particolare classifica.

12 presenze in Serie B con il Perugia nella seconda parte della passata stagione per Christian D’Urso, prima di passare al Cosenza nel corso dell’ultimo mercato estivo, per lui anche un gol e un assist nella competizione con la formazione umbra.

Il Perugia è l’unica squadra contro cui Christian D’Urso ha già segnato più di una rete in Serie B (due).

La prossima sarà la 100a presenza di Giacomo Calò in Serie B.

Tiago Casasola è il giocatore che vanta il maggior numero di cross su azione riusciti nella Serie B in corso (16) e ha stabilito il proprio record di assist serviti in una singola stagione in Serie B proprio quando vestiva la maglia del Cosenza nel 2019/20: sette passaggi vincenti in 17 presenze.

Luca Strizzolo ha già segnato quattro reti in cinque presenze in Serie B contro il Cosenza e contro nessun’altra squadra ha fatto meglio.

Marco Olivieri ha già trovato la rete in Serie B contro il Cosenza al San Vito Gigi Marulla quando giocava nell’Empoli (successo esterno dei toscani per 2-0 il 4 gennaio 2021).

L’ultima rete di Aleandro Rosi in Serie B è arrivata proprio contro il Cosenza il 18 settembre 2021 (Perugia- Cosenza 1-1).

Federico Melchiorri è a sole due reti dall’eguagliare lo score realizzativo dello scorso campionato (cinque gol in 27 presenze).

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.