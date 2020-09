Si è conclusa con risultato di 0-1 in favore del Pontedera la prima gara di Coppa Italia delle biancorosse, disputata all’Antistadio Renato Curi.

Le granatine toscane, a segno su calcio d’angolo al 12′, portano a casa il primo risultato utile per la qualificazione alla fase a gironi del torneo. La prima sfida per le Grifoncelle, dopo lo stop dovuto al Covid-19, convince però oltre il risultato. Una gara affrontata con la giusta determinazione e la giusta mentalità, che mette le basi per trovare quella sintonia e quella concretezza in fase di possesso a cui punta questa squadra.

Domenica 6 settembre il ritorno a Pontedera.