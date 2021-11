CONVOCAZIONI NAZIONALI | QUATTRO RAGAZZI CONVOCATI IN UNDER 15

Perugia, 6 novembre 2021 – In vista del Torneo di Natale e di altri due appuntamenti in programma il 18 e il 25 Novembre tra Coverciano e Catanzaro, il c.t. dell’Italia Under 15 Massimiliano Favo ha diramato la lista dei 44 azzurrini classe 2007 provenienti dal Centro Italia. E tra loro ci sono quattro convocati del Perugia Calcio che si ritroveranno nei prossimi giorni al raduno del CPO Giulio Onesti di Roma: Filippo Barboni (difensore), Pietro Rondolini (difensore), Salvatore Monaco (attaccante) e Riccardo Barberini (attaccante).