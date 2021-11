CONVOCAZIONI NAZIONALI | FERRARINI E GYABUAA IN AZZURRO

Il ct Under 21 Paolo Nicolato ha convocato Gabriele Ferrarini per Repubblica d’Irlanda-Italia (venerdì 12 novembre ore 17:30 a Dublino), gara valida per le qualificazioni al Campionato Europeo 2023 e per l’amichevole Italia-Romania (martedì 16 novembre ore 17:30 a Frosinone),

Il tecnico federale Under 20 Alberto Bollini ha convocato Emannuel Gyabuaa per le sfide contro la Repubblica Ceca (giovedì 11 novembre ore 14:40 a Pesaro) e contro la Romania (lunedì 15 novembre ore 14 a Sassuolo), gare valide per il torneo “8 Nazioni”.

Entrambi i giocatori raggiungeranno il ritiro azzurro nella giornata di domenica 7 novembre.