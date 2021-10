CONVOCAZIONI NAZIONALE | FERRARINI E GYABUAA CON L’ITALIA

Il ct Under 21 Paolo Nicolato ha convocato Gabriele Ferrarini per Bosnia Erzegovina-Italia (venerdì 8 ottobre a Zenica) e Italia-Svezia (martedì 12 ottobre a Monza), gare valide per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo.

Il tecnico federale Under 20 Alberto Bollini ha convocato Emannuel Gyabuaa per le sfide contro l’Inghilterra a Chesterfield (giovedì 7 ottobre ore 19) e contro il Portogallo a Frosinone (martedì 12 ottobre ore 15), gare valide per il torneo “8 Nazioni”.

Entrambi i giocatori aggiungeranno i rispettivi ritiri al termine della gara di Benevento.