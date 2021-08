CONVOCAZIONI ITALIA | FERRARINI E GYABUAA IN AZZURRO

Il ct Under 21 Paolo Nicolato ha convocato Gabriele Ferrarini per Italia-Lussemburgo (venerdì 3 settembre a Empoli) e Italia-Lussemburgo (martedì 7 settembre a Vicenza), gare valide per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo. Il giocatore raggiungerà il centro sportivo di Tirrenia (LV) nella giornata di domenica 29 agosto.

Il tecnico federale Under 20 Alberto Bollini ha convocato Emannuel Gyabuaa per le amichevole contro la Polonia a Lomza (giovedì 2 settembre ore 18) e contro la Serbia a Castel di Sangro (AQ) (lunedì 6 settembre ore 15). Il giocatore raggiungerà il ritiro azzurro nella giornata di domenica 29 agosto.