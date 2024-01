Perugia, 31 dicembre 2023 – AC Perugia Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzetti per la perdita di Luciano, figlio dell’indimenticabile sor Guido, allenatore del Perugia per 14 stagioni, e fratello di Guglielmo, meglio conosciuto come Mimmi, giornalista sportivo.

Alla figlia Valeria e a tutti i suoi familiari più cari la vicinanza di tutto il Club biancorosso.