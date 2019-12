A.C. Perugia Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Boldrini per la scomparsa di Paolo. Paolo Boldrini, in passato, aveva collaborato per lunghissimi anni con il Club all’interno dell’area medica biancorossa. Professionista dalle spiccate doti umane ma anche un appassionato di calcio e un tifosissimo del Grifo. Paolo ci lascia all’età di 75 anni.