COMUNICATO UFFICIALE

Nei momenti difficili il popolo perugino ha sempre dimostrato l’attaccamento ai propri colori e alle sorti del Perugia, le prossime partite in casa saranno fondamentali per raggiungere una salvezza molto importante per il club e per tutti voi, ci saranno momenti diversi per testimoniare il proprio dissenso.

OGGI più che mai vi chiediamo di esserci vicini contro i prossimi avversari.

Venite allo stadio a sostenere la squadra..il Perugia ha bisogno di tutti NOI!

In occasione delle prossime due partite in casa i prezzi dei biglietti saranno ridotti del 50% in tutti i settori (tranne quello ospiti).



VI ASPETTIAMO!

Forza Perugia sempre!

AC PERUGIA CALCIO

Superarea Intero Ridotto Donna/over 65 Ridotto L.104/95(75%) Ridotto Under 14 Tribuna Vip 30,00 24,00 24,00 24,00 Poltroncine 22,50 17,00 17,00 17,00 Tribuna Ovest Nord 11,50 9,00 9,00 9,00 Tribuna Ovest Sud 11,50 9,00 9,00 9,00 Tribuna Est chiusa Curva Nord 7,00 5,00 5,00 SETTORE OSPITI 14,00

AI PREZZI DOVRA’ ESSERE AGGIUNTO € 1,00 di prevendita

Ulteriori informazioni sull’inizio della vendita verrano comunicati successivamente.