COMPLETATO IL CICLO VACCINALE

Continua nel frattempo la campagna di sensibilizzazione della Regione Umbria. La nostra è tra le regioni italiane che hanno più utilizzato i vaccini contro il Covid consegnati finora dalle strutture centrali. In base ai dati del Governo alla mattina del 17 agosto sono state infatti somministrate 1 milione 110.192 dosi delle 1 milione 156.899 ricevute, cioè il 96%. La Regione intanto ha aggiornato il quadro dell’andamento delle vaccinazioni in Umbria. Il 66,9 per cento dei residenti hanno ricevuto entrambe le dosi previste mentre 79,93 la prima. I prenotati per sottoporsi all’immunizzazione sono ora 123.733 (fonte Ansa).

