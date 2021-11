COMO-PERUGIA | ARBITRA COSSO DI REGGIO CALABRIA, AL VAR GIUA DI OLBIA

Perugia, 29 ottobre 2021 – Sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere Como-Perugia , gara valida per la 12 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 6 novembre alle ore 14 presso lo stadio “Sinigaglia”.

A coadiuvarlo gli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Al Var Antonio Giua di Olbia, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

2 i precedenti con i biancorossi, tutti nella scorsa stagione in Lega Pro (pareggio fuori casa vs Sudtirol e vittoria a Verona vs Virtus Verona). Quest’anno 1 direzione in Coppa Italia e 4 in B.