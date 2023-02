CIAO GRANDE ILARIO!

Perugia, 18 febbraio 2023 – AC Perugia Calcio ricorda con grande affetto e commozione Ilario Castagner venuto a mancare nella giornata odierna.

Primo allenatore della Serie A a terminare un’annata da imbattuto ma senza vincere il campionato, era il “Perugia dei miracoli”. Ha allenato il Grifo anche in altre due fasi (1993-1995 e 1998-1999). Da ricordare la vittoria della Coppa Piano Karl Rappan nel 1978 e la vittoria di tre campionati, uno di Serie B 1974-1975 con la storica promozione in Serie A, uno di Serie C stagione 1993-1994 e il campionato di Serie B 1997-1998 nell’indimenticato spareggio di Reggio Emilia. Da giocatore, con la maglia biancorossa, è stato anche capocannoniere della Serie C 1963-1964 con 17 reti.

Il ricordo del presidente Santopadre: “Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di un grande uomo prima e un grandissimo allenatore poi, che ha contribuito a fare grande il Perugia”.

Tutto il Club si unisce al dolore della famiglia.