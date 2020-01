Chievo-Perugia: i precedenti

Sono sette i precedenti fra Chievo e Perugia giocati in terra veneta. Il primo porta la data del 2 ottobre 1994: ad imporsi furono i grifoni allenati da Ilario Castagner grazie alla rete dello 0-1 finale di Marco Ferrante. Il 20 aprile 1996 il risultato fu diverso ma a portarsi i tre punti a casa furono sempre i biancorossi grazie alla vittoria per 2-4: doppietta di Marco Negri e reti di Suppa e Dicara. Il 30 novembre 1997 il match termina 1-1, per il Grifo a segno Antonino Bernardini. Seguono tre sfide disputate in Serie A e una in Coppa Italia che hanno visto prevalere sempre i gialloblù: 2-0 nel 2001, 3-0 nel 2002 e 4-1 nel 2003. Nello stesso anno si disputò un Chievo-Perugia anche in Coppa Italia che i clivensi vinsero 2-1.

Il Chievo è undicesimo in classifica con 26 punti. Fra le mura amiche ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.