Cesena-Perugia a Feliciani di Teramo

Perugia, 8 marzo 2021 – Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Cesena-Perugia , gara valida per il recupero della 22^ giornata di campionato Lega Pro Girone B, in programma mercoledì 10 marzo alle ore 15 presso “Orogel Stadium Dino Manuzzi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giovanni Mittica della sezione di Bari e Dario Gregorio sezione di Bari. Quarto ufficiale sarà Marco Emmanuele della sezione di Pisa.

In questa stagione è stato il quarto ufficiale in Ascoli-Perugia (1-4) di Coppa Italia e arbitro a Carpi (0-0) lo scorso 15 novembre. Nella scorsa stagione fu designato per l’amichevole estiva al “Curi” contro la Roma.