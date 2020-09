Caserta: “Ai miei calciatori chiedo il massimo impegno sempre”

Presentato in conferenza stampa dal direttore sportivo Marco Giannitti, mister Caserta ha dichiarato di aver accettato con grande entusiasmo il progetto grazie anche all’importanza della piazza in cui è approdato. “Con il presidente e il direttore ci siamo capiti subito. Abbiamo tanta voglia di rivalsa e di rimettersi in discussione dopo un’annata non bellissima sia per il Perugia ma anche per il sottoscritto. La voglia e la determinazione mi hanno spinto ad accettare questa importante piazza”.

“Quello che chiedo ai miei giocatori è il massimo impegno non solo durante la partita ma anche durante gli allenamenti. Dobbiamo lavorare sodo. Impegno, attenzione, concentrazione, lottare su ogni pallone. Questo è quello che ho sempre chiesto. Poi il risultato finale è il frutto di tanti episodi che possono accadere durante l’arco di una partita”.

“Bisogna voltare pagina ed andare avanti, non bisogna più pensare a quello che è stato. Da oggi iniziamo a lavorare sodo perché sappiamo che il campionato che abbiamo davanti è difficile e lungo. Noi dovremo essere compatti e lottare per un unico obiettivo”.

Il video della conferenza stampa integrale