Perugia, 5 settembre 2023 – La Lega B ha pubblicato i calendari del prossimo campionato Primavera 2. La squadra biancorossa infatti, in virtù della riforma dei campionati, segue un percorso autonomo rispetto alla prima squadra.

Il calendario è asimmetrico. Il Perugia è stato inserito nel Girone B a 16 squadre. Si inizia il 16 settembre in casa contro l’Ascoli, a seguire la trasferta a Pisa. 3^ giornata la sfida al Benevento e poi la trasferta di Monopoli. Il primo derby si giocherà alla 9^ giornata in trasferta (25 novembre) mentre il ritorno è previsto al “Paolo Rossi” alla 21^ giornata, il 2 marzo. L’ultima di andata, il 20 gennaio, è Bari-Perugia. Il campionato biancorosso si chiude a Crotone l’11 maggio 2024.

Soste previste: 14 ottobre, 18 novembre, 30 dicembre, 6 gennaio, 23 marzo.

Il Campionato Primavera 2 si articola in tre fasi successive: a) Gironi all’italiana; b) Play-off per la promozione al Campionato Primavera 1; c) Eventuali play-out per la permanenza nel Campionato Primavera 2.

Finale playoff in programma 1 giugno 2024. Andata playout il 18 maggio, ritorno il 25 maggio.