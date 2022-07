CALENDARIO SERIE BKT | IL COMMENTO DEL DS GIANNITTI

“Ieri è stato delineato il calendario di serie B per la stagione 2022/2023.

Questo campionato si preannuncia duro e competitivo per tutte le squadre partecipanti, dalle blasonate come il Perugia alle nuove realtà in cerca di affermazione.

Basta analizzare Il valore degli investimenti messi in campo e il tasso tecnico elevato delle rose che si stanno delineando.

Colgo l’occasione per augurare buon campionato a tutti i tifosi, che sicuramente, anche quest’anno, ci riserveranno la loro vicinanza e il loro entusiasmo”.