CAGLIARI-PERUGIA 3-2 | HIGHLIGHTS

CAGLIARI: 1 Radunovic, 99 Di Pardo (1′ st 28 Zappa), 3 Goldaniga, 15 Altare, 33 Obert (28′ st 16 Carboni), 23 Lella (28′ st 14 Deiola), 10 Viola, 29 Makoumbou, 20 Pereiro (15′ st 9 Lapadula), 30 Pavoletti (40′ st 39 Kourfalidis), 77 Luvumbo. A disp.: 18 Aresti (GK), 22 Ciocci (GK), 26 Boccia, 2 Palomba, 21 Cavuoti, 24 Faragò, 27 Tramoni. All. Liverani.

PERUGIA: 1 Gori, 15 Dell’Orco, 6 Vulikic (36′ st 14 Angori), 97 Sgarbi, 3 Righetti (20′ st 17 Paz), 7 Vulic (46′ st 19 Vano), 24 Casasola, 23 Lisi (20′ st 20 Di Serio), 4 Iannoni, 28 Kouan (46′ st 16 Ghion), 9 Melchiorri. A disp.: 22 Moro (GK), 49 Baldi, 86 Giunti, 92 Sulejmani, 95 Cicioni. All. Castori.

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti (Gianluca Sechi di Sassari, Andrea Niedda di Ozieri) IV° ufficiale: Luca Cherchi di Carbonia VAR: Antonio Di Martino di Teramo AVAR Mauro Galetto di Rovigo

RETI: 2′ pt Altare (C), 32′ pt Melchiorri, 22′ st Di Serio, 35′ st (rig.) Lapadula (C), 44′ st Viola (C)

NOTE: giornata calda e molto umida. Presenti circa 30 tifosi biancorossi. Ammoniti Iannoni, Righetti, Angori

(foto #LaPresse vietata riproduzione)