CAGLIARI-PERUGIA | ARBITRA SERRA DI TORINO, AL VAR GUIDA DI TORRE ANNUNZIATA

Perugia, 9 dicembre 2022 – Sarà il signor Marco Serra della sezione di Torino a dirigere Cagliari-Perugia, gara valida per la 17^ giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 11 dicembre 2022 alle ore 12:30 allo stadio “Unipol Domus”.

A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessio Saccenti di Modena. Quarto ufficiale sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Al VAR Marco Guida di Torre Annunziata, AVAR Alessandro Cipressa di Lecce.

11 precedenti con lui (4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte). Quest’anno 1 gara in Serie A, 2 in Coppa Italia, 5 gare in Serie B.