AC Perugia Calcio augura buon compleanno al Responsabile medico-sanitario del Club, prof. Giuliano Cerulli, stimato luminare della medicina specializzato in ortopedia e traumatologia, fisiochinesiterapia e medicina dello sport, famoso in tutto il mondo per le sue tecniche chirurgiche innovative, per l’amore verso il proprio lavoro e l’umanità profusa nei confronti dei pazienti.

Tanti auguri professore!