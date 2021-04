Buon compleanno Gabriele!

Il giocatore, di Montelupo Fiorentino, vanta 280 presenze nei professionisti di cui 175 fra Serie B e Championship e più di 50 con l’Udinese in Serie A. Ex di Watford, Charleroi, Queens Park Rangers, Empoli, Udinese e Reggina dalla stagione 2019/2020 indossa la casacca biancorossa con la quale è sceso in campo 47 volte realizzando una rete. Per lui in totale sono 25 goal i goal realizzati in carriera.

Tanti tanti auguri!