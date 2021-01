Perugia, 6 gennaio 2021 – È un giorno speciale per il nostro bomber Federico Melchiorri perché oggi compie 34 anni!

L’attaccante, denominato anche il “Cigno di Treia“, è diventato un fedelissimo della maglia biancorossa, la squadra con la quale ha disputato più presenze tra tutte le compagini in cui ha militato ovvero 77 presenze con 18 gol. In tutto per lui sono 250 apparizioni tra i professionisti con 62 reti.

Tanti auguri Fede!!!