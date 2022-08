BOLLETTINO MEDICO

– il calciatore Gabriele Angella (infiammazione adduttore destro) e Ryder Matos (lombalgia) hanno svolto un lavoro differenziato in campo;

– Simone Santoro ha svolto cure fisioterapiche per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro che sarà valutato con esami clinici e strumentali nei prossimi giorni;

– Aleandro Rosi ha eseguito lavoro in palestra per una infiammazione dell’articolazione dell’alluce sinistro;

– Marco Olivieri prosegue il percorso specifico di recupero per una lesione di basso grado al retto femorale destro.