CON BKT IL NATALE È SU TUTTI I CAMPI. ANCHE SU QUELLI DA RIQUALIFICARE

Oltre mille palloni in regalo, in dieci città della Serie BKT, con alberi e Babbi Natale non convenzionali. Una sorprendente festa di Natale, da nord a sud, per raccontare la voglia di giocare tutti insieme.

Nella sua veste di title sponsor della Serie BKT, quest’anno BKT porta il Natale su tutti i campi partendo da spazi sportivi e pubblici, passando per gli stadi della Serie BKT fino a raggiungere il Via del Mare di Lecce, in occasione del posticipo Lecce-L.R. Vicenza del 20 dicembre. Un’iniziativa di Natale che desidera riportare il calore delle festività negli spazi dello sport, qualsiasi essi siano, con una serie di attività riservate a tifosi e appassionati, ideate per essere svolte in sicurezza e all’aria aperta. Domenica 19 dicembre, infatti, in dieci città della Serie BKT, i ragazzi di BKT distribuiranno 1.000 scatole regalo contenenti un pallone (100 a città), in una vera e propria attività di street marketing che si svolgerà negli spazi pubblici in attesa di restyling o riqualificazione. Il Natale su tutti i campi di BKT sarà infatti una festa dalla grande connotazione civica per comunicare Fattore Campo, il progetto di responsabilità sociale realizzato da BKT Tires, Lega B e Havas Sports & Entertainment col supporto dei club della Serie BKT e delle istituzioni comunali: una sorta di campionato nel quale ogni tifoso può contribuire alla promozione del progetto selezionato per la propria città (mediante la sua partecipazione al concorso BKT premia).

La 18° e la 19° giornata saranno, in questo caso, un’occasione imperdibile perché i punti maturati varranno doppio. Una grande opportunità per “fare classifica”, da cogliere in questi due importanti turni di campionato. L’iniziativa proseguirà negli stadi del Campionato degli Italiani, dove i palloni di gara verranno consegnati all’arbitro anch’essi dentro una gift box, per mantenere un trait d’union con gli spazi pubblici e così sottolineare la stessa passione per il calcio.

Il momento che precede la partita sarà reso unico anche da uno speciale gesto dei giocatori che, dopo questo difficile anno, omaggeranno i propri tifosi con un grande applauso, ringraziandoli per la loro presenza e fedeltà. Lo faranno su tutti i campi, per testimoniare l’attenzione e l’importanza della grande famiglia della #SerieBKT. Gran finale a Lecce, dove gli spettatori troveranno ad aspettarli le hostess e

gli steward di BKT per una serie di attività che, concludendo in bellezza la tre giorni di Natale, renderanno il match day indimenticabile.

“I valori della Serie BKT vanno oltre gli stadi ufficiali, li ritroviamo anche negli impianti sportivi utilizzati dai tifosi, lì dove nasce la grande passione per questo sport. Con questa attività vogliamo sostenere e supportare gli spazi comunali e la loro riqualificazione. Gli spazi civici delle nostre città sono infatti dei regali, proprio come i nostri palloni: uno strumento per divertirsi in maniera sana, allenarsi, fare squadra e sognare. Quale migliore pensiero per Natale?” commenta Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe.

“Dagli spazi pubblici agli stadi, la Serie BKT si dimostra ancora punto di riferimento dei territori e capace di andare oltre all’evento sportivo entrando nella quotidianità della gente, con opere di riqualificazione che miglioreranno la qualità della vita di interi quartieri. Durante le gare natalizie inoltre, sempre grazie a BKT, abbiamo organizzato un grande viaggio che vuole unire tutti gli appassionati, portando allo stadio l’atmosfera del Natale, per ritrovare così il sentimento della festa da vivere tutti insieme” afferma Mauro Balata, presidente di Lega B.

Insieme a BKT, questo Natale tutti possiamo farci un grande regalo: scendere in campo per le nostre città attraverso la partecipazione a BKT premia, il concorso della Serie BKT che, ogni giorno di più, diventa una vera e propria piattaforma d’interazione coi tifosi: www.BKTpremia.it

Per scoprire le location dell’attività street e, in generale, i progetti di responsabilità sociale di Fattore Campo: www.fattorecampo.org