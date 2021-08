Benvenuto Gabor!

Perugia, 30 agosto 2021 – A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabor Megyeri . Il portiere, classe 2002, arriva in prestito biennale con diritto di opzione dall’ Honved Budapest.

Cresciuto nel vivaio dell’Honved, ha già vestito la maglia delle nazionali Under 16 e Under 17 del suo paese collezionando 4 presenze in totale con la maglia dell’Ungheria. Lo scorso anno ha militato nella Roma Primavera di Alberto De Rossi.

Benvenuto in biancorosso Gabor!