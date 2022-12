BENEVENTO-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Perugia, 20 dicembre 2022- Sono già in vendita i biglietti per il settore ospite (capienza 1399 posti) per assistere alla gara Benevento-Perugia che proseguirà fino a domenica 25 dicembre alle ore 19, on-line sul sito sport.ticketone.it.

Il prezzo del tagliando è di € 16,00 comprensivo di diritti di prevendita.

Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Si ricorda che i biglietti di settore ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Benevento se sprovvisti di biglietto.

Prescrizioni alla vendita

In riscontro alla riunione G.O.S. del 16.12.2022 informiamo che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà vietata per i residenti in Benevento e Provincia.

Informazioni di arrivo ed accesso allo Stadio Ciro Vigorito

Lo stadio Ciro Vigorito si trova a circa 6 km dal centro di Benevento.

In auto

Da ROMA: Dall’autostrada A1 prendere l’uscita Caianello e proseguire per la SS Telesina direzione Benevento. Proseguire per circa 70 Km, uscire direzione Tangenziale Ovest e proseguire, alla terza uscita prendere direzione Stadio, dopo

circa 1 km siete giunti alla Stadio Ciro Vigorito.

Da NAPOLI: Dall’autostrada A16 (Napoli – Bari) prendere l’uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo la galleria Avellola, a circa 1 Km uscita Benevento Stadio

e dopo circa 800 mt. siete arrivati allo Stadio.

In aereo

Dall’aeroporto Napoli-Capodichino seguire le indicazioni per Autostrada A16 Napoli/Bari prendere l’uscita Benevento e proseguire per direzione Benevento, dopo 8 Km uscire a Benevento Est e proseguire per direzione Stadio. Dopo aver superato la galleria Avellola, a circa 1 Km uscire a Benevento Stadio e dopo circa 800 mt. siete

arrivati allo Stadio.

L’ area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è ubicata a ridosso del Palatedeschi posizionato difronte al varco n° 11.

Il raggiungimento di tale area è previsto con l’uscita a Benevento Est – Stadio Settore Ospiti.