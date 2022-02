BEGHETTO E’ BIANCOROSSO!

Perugia, 31 gennaio 2022 – A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con US Alessandria Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Andrea Beghetto, di proprietà dell’AC Pisa .

Il terzino, nato proprio a Perugia l’11 ottobre 1994, ha collezionato 30 presenze in Serie A divise tra Genoa (3) e Frosinone (27). Con quest’ultimi in totale 108 presenze e 3 reti. In carriera ha totalizzato 278 presene indossando, tra le altre, le casacche di Spal, Pisa e per ultimo Alessandria, società dove ha militato in questa prima parte di stagione con 15 presenze.

Benvenuto in biancorosso Andrea!