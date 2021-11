AVANTI TUTTA | ALLE 20 SI CHIUDE L’ASTA

Dopo De Luca–Angella e Sgarbi-Segre questa volta sono messe in palio le maglie degli argentini ovvero Leandro Chichizola indossata in Perugia-Reggina dello scorso 28 ottobre, e quella di Marcos Curado, indossata in occasione di Spal-Perugia di lunedì 1 novembre e con la quale ha realizzato il primo goal. Ogni maglia è un pezzo unico e sarà consegnata con un certificato che ne attesta l’autenticità.

Ecco i link per partecipare all’asta:

(CHICHIZOLA) https://bit.ly/3c5f22Z

(CURADO) https://bit.ly/3HftGmM