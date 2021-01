Auguri mister Gale!

Giovanni, per tutti il “Gale”, arrivò a Perugia nell’ottobre del 1995, assumendo la guida tecnica della prima squadra allora militante in Serie B. Nell’ultima giornata di quel campionato, con l’emozionante vittoria per 3-2 contro il Verona, i biancorossi conquistarono la promozione in Serie A. Venne poi esonerato nel dicembre 1996.

Indimenticabili le scenografie che gli venivano dedicate dalla curva Nord con un galeone da mille colori.

Buon compleanno mister!