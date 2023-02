ASCOLI-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 24^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà l’Ascoli di mister Roberto Breda, gara in programma sabato 11 febbraio allo stadio “Del Duca”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

Sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Ascoli-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Matteo Passeri di Gubbio.

Il Perugia ha vinto tre delle ultime quattro gare contro l’Ascoli in Serie B (1P), mantenendo in ciascuna vittoria la porta inviolata.

L’Ascoli ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe contro il Perugia in Serie B, dopo che aveva perso solo una delle prime otto sfide interne contro i perugini nella competizione (3V, 4N).

Nessuna squadra ha avuto un rendimento peggiore dell’Ascoli nelle ultime cinque giornate di campionato: un solo punto, come Benevento e Brescia.

Il Perugia ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie B (1N, 1P), ottenendo una vittoria in più rispetto a quelle registrate nelle prime 17 giornate di questo campionato.

L’Ascoli è la squadra che ha segnato più gol su sviluppo di punizione indiretta (quattro) in questa Serie B, mentre il Perugia una delle due (con la SPAL) a non aver ancora realizzato una rete da questa situazione.

Il primo gol in Serie B di Francesco Forte è arrivato con la maglia del Perugia, il 23 gennaio 2017 contro il Cesena; il neo attaccante dell’Ascoli ha collezionato 11 presenze e tre reti con gli umbri nella Serie B 2016/17.

Tiago Casasola, in gol nell’ultima giornata contro il Brescia, con una rete o un assist eguaglierebbe il suo record di partecipazioni attive in una stagione in Serie B: otto (6 gol, 2 assist), con la Salernitana nel 2018/19.