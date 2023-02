ASCOLI-PERUGIA | ARBITRA MARCHETTI DI OSTIA LIDO, AL VAR BANTI DI LIVORNO

Perugia, 8 febbraio 2023 – Sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Ascoli-Perugia, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 18:15 allo stadio “Del Duca”.

A coadiuvarlo gli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Matteo Passeri di Gubbio.

2 precedenti con lui (1vittorie, 1 sconfitte). In questa stagione ha diretto Perugia-Pisa 1-3 dello scorso 1 ottobre. Quest’anno 5 gare in Serie A, 3 gare in Serie B.