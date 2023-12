AREZZO-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 18^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà l’Arezzo di mister Paolo Indiani, gara in programma lunedì 18 dicembre allo stadio “Città di Arezzo”. Calcio d’inizio alle ore 20:30 con diretta su Rai Sport oltre che Sky e Now TV.

Sarà il signor Andrea Calzavara di Varese a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Paolo Grieco di Ascoli Piceno.

Per quanto appartenenti a due regioni diverse, Toscana ed Umbria, Arezzo-Perugia è un derby “sentitissimo” dalle tifoserie amaranto e biancorosse. Nei professionisti ad Arezzo si contano 25 sfide, 13 le vittorie amaranto (ultima 1-0 nella I Divisione Lega Pro 2007/08), 9 i pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione Lega Pro 2009/10) e 3 affermazioni biancorosse (ultima 1-0 nella serie C 2020/21, gol determinante di Kouan al 56’). In B la sfida manca dal 19 dicembre 2004, fu 2-1 umbro con allenatori Pasquale Marino per i padroni di casa (oggi al Bari) e Stefano Colantuono per il Grifone.

Arezzo subito out al primo turno di coppa Italia Lega Pro: amaranto sconfitti in casa al primo turno, 3-4, contro la Lucchese.

I primati toscani nel girone B dopo 17 turni: Arezzo fragilissimo nella mezz’ora finale di gara con 19 reti su28 totali subite dal 61’ in avanti, e ben 8 nei 15’ finali di gara recuperi inclusi (nessuno peggio nel girone B).Amaranto con la peggior difesa del torneo, 28 reti subite in 17 giornate.

Ex di turno mister Paolo Indiani, allenatore del Perugia dal luglio all’agosto 2008, esonerato dopo 2 gareufficiali di coppa Italia, vittoria al primo turno 1-0 al “Curi” sul Lumezzane e sconfitta 1-3 ad Ascoli al secondo turno. Indiani è uscito dalla Toscana, come allenatore professionista, solo in 3 occasioni, Crotone,Perugia e Foligno nell’ordine.

I primati umbri dopo 17 turni del girone B: Perugia che segna quasi la metà delle sue reti nei 15’ finali diprimo tempo: 8 su 21 dal 31’ al 45’ inclusi recuperi. Perugia ancora senza rigori subiti in 17 turni del girone B,come il Gubbio, nessun “rosso” in favore, come Lucchese ed Entella.

Perugia out al secondo turno di coppa Italia Lega Pro, dopo il k.o. 0-1 a Rimini. Umbri vittoriosi al primo turno a Teramo sul Monterosi, 3-1.

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (nonconsiderando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner -, quando finirono secondi allespalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.